Допомога Нідерландів Україні досягла суми 1,07 млрд євро

11:17 07 лютого Київ, Україна

Нідерланди відправили в Україну військову допомогу на суму 1,07 млрд євро.



Про це йдеться у листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту.

"Загальна вартість військової допомоги Україні станом на 24 січня становила близько 1,07 млрд євро", - йдеться у листі.

З цієї суми безпосередня матеріальна військова підтримка становить 463,8 млн євро. Ця сума стосується балансової вартості поставленого обладнання. У попередньому парламентському листі від 16 грудня балансова вартість поставленого обладнання становила понад 404 мільйони євро.



Як зазначалося в попередньому звіті, Міноборони має намір якнайшвидше поповнити або замінити поставлене обладнання там, де це необхідно. Станом на 24 січня 2023 року загальна вартість заміщення склала 771,3 млн євро.



Також у цю суму входять комерційні поставки: вартість придбаних на комерційній основі військових товарів на користь України зараз становить близько 57,8 млн євро (порівняно з 45 млн євро станом на 15 грудня минулого року).



У цю суму також входить пакет військової підтримки на суму 120 млн євро, що передбачає передачу танків Т-72 спільно з Чехією та США.



Внесок у розмірі 100 млн євро також передбачено для "Міжнародного фонду для України". Цей фонд фінансує обладнання, яке постачається безпосередньо промисловістю.



Нідерланди також вносять 25 мільйонів євро у фонд НАТО для військової підтримки України. Ці гроші призначені для таких речей, як паливо, одяг та медикаменти, а не зброя.

"Для цих поставок, як і для попередніх, міністр закордонних справ та міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з питань розвитку провели ретельний, але, враховуючи виняткові обставини, прискорений перегляд критеріїв ЄС щодо експорту озброєнь. Будь-які нові поставки також будуть проходити цю ретельну та прискорену перевірку", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки що такого запиту не надходило.