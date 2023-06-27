Допомога ЄС: 500 електрогенераторів для ліквідації наслідків підриву ГЕС

15:55 27 червня Київ, Україна





Цією інформацією на брифінгу для Європейський Союз та його держави-члени надали Україні 500 додаткових електрогенераторів різної потужності на загальну суму €16 мільйонів для ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції, здійсненого російськими загарбниками.Цією інформацією на брифінгу для преси у Брюсселі поділився представник Європейської комісії Балаш Уйварі.

"Ми активуємо 500 електричних генераторів з енергетичного резерву rescEU, розташованого в Польщі, щоб допомогти відновленню критичної інфраструктури у південних регіонах України, в яких сталася руйнація греблі Новокаховської ГЕС. Ці генератори будуть використовуватися для відновлення насосних та каналізаційних станцій та іншої критичної інфраструктури в уражених районах", - повідомив він.



Уйварі зазначив, що ці електрогенератори мають різну потужність і загальну вартість €16 мільйонів. Постачання цих генераторів є додатковою допомогою, яка йде поряд із вже наданою допомогою від 18 європейських країн через Механізм цивільного захисту ЄС. Допомога включає доставку баків для води, човнів, рятувального обладнання та інших першочергових предметів.