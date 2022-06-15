Отримавши необхідну зброю, Україна розгорне контрнаступ до вересня – ЗСУ

21:16 15 червня Київ, Україна

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, командувач оборони Миколаєва з 24 лютого, прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ та звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Про це заявив в інтерв'ю Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
"Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи з якихось обставин, відомостей та інших. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоби передбачити це.

Але те, що це не закінчиться швидко, це факт. Але знову ж таки: якщо дадуть нам усе озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа.

Десь там ми програємо за часом, дамо їм більше закопатись, так, це буде довше. Тут… я ніколи не приймався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоємо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас оточать у котел, і ми боротимемося там, ну бачите, вийшло", - повідомив Марченко.

Генерал Марченко також сказав, що у питанні переговорів з росією пройдено "точку неповернення" через військові злочини російських окупантів. Він вважає, що Україна має унікальний шанс відстояти свою незалежність і забезпечити своє майбутнє як вільної країни.

Тому пропозиції досягти мирного договору з Росії через поступки щодо територій або в чомусь іншому він відкидає.