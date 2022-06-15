Отримавши необхідну зброю, Україна розгорне контрнаступ до вересня – ЗСУ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, командувач оборони Миколаєва з 24 лютого, прогнозує успішний контрнаступ ЗСУ та звільнення захоплених територій до кінця літа за умови надання Україні всього необхідного озброєння.
Про це заявив в інтерв'ю Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
Про це заявив в інтерв'ю Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.
Генерал Марченко також сказав, що у питанні переговорів з росією пройдено "точку неповернення" через військові злочини російських окупантів. Він вважає, що Україна має унікальний шанс відстояти свою незалежність і забезпечити своє майбутнє як вільної країни.
Тому пропозиції досягти мирного договору з Росії через поступки щодо територій або в чомусь іншому він відкидає.
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