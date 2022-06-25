Отримано наказ залишити місто Сєвєродонецьк. Що буде далі?

Українські військові залишили промзону Сєвєродонецька у ніч проти 24 червня. Напередодні головнокомандувач Валерій Залужний пояснював, що ЗСУ змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі та позиції. Вихід із Сєвєродонецька очікувався давно.
Глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька отримали наказ відходити на нові укріплені позиції.
Українські військовослужбовці, які у Сєвєродонецьку контролювали територію хімзаводу Азот, відходять на нові позиції в укріплених районах, щоб "звідти нормально і повноцінно вести бойові дії та завдавати шкоди ворогові", сказав Гайдай.
При цьому в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 червня про відступ не йшлося.. Військові повідомили, що бої за Сєвєродонецьк продовжуються.
Пізніше в Міноборони України заявили, що інформацію щодо Сєвєродонецька закрито і назвало місто та його околиці найгарячішою точкою фронту - дії окупантів на інших напрямках здебільшого є відволікаючими маневрами, щоб ЗСУ перекидали підкріплення в гарячі точки.
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний випустив коротку замітку, в якій зазначив, що українській армії дуже важко на фронті, оскільки вогнева перевага на боці противника.
Українські військовослужбовці опинилися у ситуації, яка загрожує оточенням з боку міста Лисичанськ – всього за пару кілометрів від Сєвєродонецька. Це останнє велике місто Луганської області, яке знаходиться під контролем ЗСУ.
Найближчим часом російські окупаційні війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб вийти до адміністративних кордонів області.
Надалі ворог планує зосередити свої зусилля на захопленні найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
З Лисичанська ЗСУ йти поки що не планують, заявив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко. За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід із міста знадобиться час.
Захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська не лише не надасть російським окупантам переваги у війні, а й погіршать їхні можливості, нагадали експерти американського Інституту вивчення війни.
Український військовий експерт Михайло Самусь каже, що вихід із Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції у Лисичанську дозволить українським військам знову стримувати наступ російських військ та продовжувати відтягувати російські війська від інших напрямків.
Таким чином – ударами у різних напрямках – формуються умови для наступу у Херсонській області.
Експерт погодився із твердженням ISW, що втрата Сєвєродонецька нічого не змінить на фронті: це лише означатиме, що українські війська відійшли на вигідніші позиції з погляду протидії ворогові.
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