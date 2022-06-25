Отримано наказ залишити місто Сєвєродонецьк. Що буде далі?

09:49 25 червня Київ, Україна

Українські військові залишили промзону Сєвєродонецька у ніч проти 24 червня. Напередодні головнокомандувач Валерій Залужний пояснював, що ЗСУ змушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі та позиції. Вихід із Сєвєродонецька очікувався давно.

Глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька отримали наказ відходити на нові укріплені позиції.

"На жаль доведеться відводити наших хлопців. Це те, про що ми говорили, що не треба розводити "зраду", ніхто не покидає наших хлопців, ніхто там не допустить оточення. Наразі та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати, немає сенсу", - сказав Гайдай.

Українські військовослужбовці, які у Сєвєродонецьку контролювали територію хімзаводу Азот, відходять на нові позиції в укріплених районах, щоб "звідти нормально і повноцінно вести бойові дії та завдавати шкоди ворогові", сказав Гайдай.

При цьому в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 червня про відступ не йшлося.. Військові повідомили, що бої за Сєвєродонецьк продовжуються.

Пізніше в Міноборони України заявили, що інформацію щодо Сєвєродонецька закрито і назвало місто та його околиці найгарячішою точкою фронту - дії окупантів на інших напрямках здебільшого є відволікаючими маневрами, щоб ЗСУ перекидали підкріплення в гарячі точки.

"Інформацію про те, чи знаходяться частини ЗСУ у певному районі, включаючи Сєвєродонецьк, закрито. Ми про це не говоримо. Я б дуже просив усіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб і Міноборони", - сказав спікер відомства Олександр Мотузяник.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний випустив коротку замітку, в якій зазначив, що українській армії дуже важко на фронті, оскільки вогнева перевага на боці противника.

"Незважаючи на все, ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована. Ми змушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожен метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю, - пояснив Залужний.

Українські військовослужбовці опинилися у ситуації, яка загрожує оточенням з боку міста Лисичанськ – всього за пару кілометрів від Сєвєродонецька. Це останнє велике місто Луганської області, яке знаходиться під контролем ЗСУ.

Найближчим часом російські окупаційні війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб вийти до адміністративних кордонів області.

Надалі ворог планує зосередити свої зусилля на захопленні найбільших міст Донецької області – Краматорська та Слов'янська, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

З Лисичанська ЗСУ йти поки що не планують, заявив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко. За його словами, українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід із міста знадобиться час.

"Це не питання години чи дня. Це може зайняти деякий час", - повідомив він у коментарі Радіо Свобода 24 червня.

Захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська не лише не надасть російським окупантам переваги у війні, а й погіршать їхні можливості, нагадали експерти американського Інституту вивчення війни.

"Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу у подальших операціях в Україні та призведуть до погіршення російських можливостей, не дозволяючи їм зосередитись на більш вигідних напрямках наступу", - йдеться у звіті.

Український військовий експерт Михайло Самусь каже, що вихід із Сєвєродонецька на більш підготовлені позиції у Лисичанську дозволить українським військам знову стримувати наступ російських військ та продовжувати відтягувати російські війська від інших напрямків.

"Ми знаємо, що українські війська зараз ефективно працюють у Херсонській області, також є інформація про підготовку контрнаступних дій у Запорізькій області. Тому саме концентрація російських військ на Донбасі дозволяє Україні виконувати свої завдання", - сказав він.

Таким чином – ударами у різних напрямках – формуються умови для наступу у Херсонській області.

Експерт погодився із твердженням ISW, що втрата Сєвєродонецька нічого не змінить на фронті: це лише означатиме, що українські війська відійшли на вигідніші позиції з погляду протидії ворогові.