Польського генерала призначили командувачем української військової тренувальної місії

10:54 28 жовтня Київ, Україна

Польський генерал Петро Тритек призначений Європейським Союзом командувачем української військової тренувальної місії.



Про це повідомляє польський ресурс RMF 24.



Генерал Тритек, який є командиром 11-ї бронетанкової кавалерійської дивізії, координуватиме міжнародну підготовку українських військовослужбовців. Раніше він проходив службу в Іраку та Афганістані.



Тритек очолить оперативне командування. "Він усе зведе разом", - сказав дипломат ЄС в ефірі RMF FM. Рішення про призначення було ухвалено Комітетом з питань політики та безпеки (COPS).



Йдеться про підготовку особового складу, навчання з організації логістики, медичних установ, а також підготовку української армії на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.



Оперативне командування базуватиметься у місті Нова Демба на Підкарпатті у Польщі. Друге оперативне командування буде розташоване в Німеччині, але тільки для місій, що проводяться в цій країні. Буде також командування у Брюсселі – адміністративного характеру.



Такий "незвичайний" тристоронній поділ пояснюється тим, що Берлін спочатку не хотів погоджуватися на те, що головне командування має перейти до Польщі. Були навіть розбіжності між Польщею та Німеччиною. Для того, щоб поставити крапку у суперечці, ухвалили рішення застосувати саме таку форму командування, пише видання.



Місія з підготовки українських військових – давня ідея Польщі, але раніше цю ініціативу було заблоковано Францією та Німеччиною, вони аргументували це тим, що "не варто дратувати росію".



На першому етапі планують підготувати близько 15 тисяч українських військовослужбовців. Тренувальна місія має розпочатися вже у листопаді. Її бюджет визначено у розмірі 106 млн. євро на два роки. Більшість навчань відбуватимуться на польській території.