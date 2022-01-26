Польський Президент приїде в Україну

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау повідомив, що Анджей Дуда, президент Польщі, хоче приїхати до Києва з офіційним візитом. Візит запланований на жовтень. Це буде перший візит Дуди в Україну як польського президента.

"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу бесіду. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, заплановано візит президента Дуди в наступному місяці в Київ", - заявив польський міністр.

При цьому Рау підкреслив, що теж збирається в Україну.

"Це відкрите питання: можливо я поїду до Києва з паном президентом, а можливо, ще раніше", - сказав він.

Як повідомлялося, в кінці серпня міністр закордонних справ України та його новий польський колега провели першу телефонну розмову, в ході якої підтвердили, зокрема, важливість співпраці України, Польщі та Литви в рамках "Люблінського трикутника".