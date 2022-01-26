Польський Президент приїде в Україну

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау повідомив, що Анджей Дуда, президент Польщі, хоче приїхати до Києва з офіційним візитом. Візит запланований на жовтень. Це буде перший візит Дуди в Україну як польського президента.
При цьому Рау підкреслив, що теж збирається в Україну.
Як повідомлялося, в кінці серпня міністр закордонних справ України та його новий польський колега провели першу телефонну розмову, в ході якої підтвердили, зокрема, важливість співпраці України, Польщі та Литви в рамках "Люблінського трикутника".
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