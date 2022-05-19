Польський прем'єр закликав ізолювати російський режим

14:34 19 травня Київ, Україна

Польський прем'єр про переговори з путіним.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький закликав союзників і весь цивілізований світ насправді ізолювати російський режим, який розв'язав велику війну проти України, та його лідера володимира путіна, а не намагатися спілкуватися з ним. Про це він заявив на конференції PISM Strategic Ark.

Він звернувся до світових лідерів: "Гекатомба в Маріуполі або вбивства в Бучі – все це має розбудити нас від геополітичної дрімоти і змусити відмовитися від старих ілюзій. Але чи достатньо цього? Я чув, що путін намагається знайти безпечне місце і зберегти обличчя на міжнародній арені. Як взагалі можна казати щось подібне? Як можна намагатися "врятувати" чи "зберегти" те, що насправді повністю втрачено? "Закликаю всіх ізолювати президента росії. Дипломатія вимагає діалогу, але з терористами вести переговори не можна", – наголосив він.

За його словами, "мало виграти війну, треба не програти та не втратити світ".

"Ми повинні разом вирішити, що росія більше ніколи не загрожуватиме миру в Європі. І ціну підтримки миру мають відчувати й інші країни, окрім ЄС та НАТО", – сказав прем'єр-міністр Польщі.

За словами Моравецького, парадокс війни в Україні полягає в тому, що "якщо Україна переможе, це буде насамперед її перемога, але якщо вона програє, це буде не лише її поразка, а всіх нас, і кінець світу, яким ми його знаємо".