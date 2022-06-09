Польські САУ готові до роботи на фронті України

Польські самохідні артилерійські установки готові до роботи з українськими бійцями.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook у четвер, 9 червня.
Станом на сьогодні забезпечено постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.
Він запевнив, що за артилерією 155 мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил на 90%. На 100% ця первісна потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів.
Одночасно у ЗСУ було поставлено понад пів сотні знарядь інших великих калібрів. А також снарядів до них, що становлять понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.
За словами Резнікова, також Україна отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound та інші.
За словами Резнікова, також Україна отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound та інші.
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