Польські САУ готові до роботи на фронті України

13:15 09 червня Київ, Україна

Польські самохідні артилерійські установки готові до роботи з українськими бійцями.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook у четвер, 9 червня.

"Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити" – заявив голова оборонного відомства.

Станом на сьогодні забезпечено постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

"Запаси снарядів цього калібру вже на 10% перевершують запаси снарядів великих калібрів радянського типу, що перебували на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища за радянські зразки, тому менша витрата", – зазначив Резніков.

Він запевнив, що за артилерією 155 мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил на 90%. На 100% ця первісна потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів.

"Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба. Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки – Міноборони змінює завдання своєї команди відповідно до запитів ГШ. Вже є чіткий план постачання артилерії до кінця липня", – додав міністр.

Одночасно у ЗСУ було поставлено понад пів сотні знарядь інших великих калібрів. А також снарядів до них, що становлять понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.



За словами Резнікова, також Україна отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound та інші.