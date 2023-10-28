Польські механіки ремонтують військову техніку ЗСУ біля лінії фронту

18:29 27 жовтня Київ, Україна

Механіки Польської збройової групи (PGZ) працюють в Україні, ремонтуючи військову техніку, яку Варшава передала Києву, безпосередньо поблизу лінії фронту.
 
Про це один із фахівців повідомив в інтерв'ю Polska Agencja Prasowa.
"Ми працюємо в Україні, дотримуючись правил безпеки і намагаючись не викликати інтересу протилежної сторони", - розповів механік.
Як пише агентство, йдеться про співробітників компанії PGZ Serwis Orel, яка обслуговує, зокрема, САУ Krab, танки Leopard і транспортні засоби для перевезення боєприпасів на шасі вантажівки Jelcz.

Завданням фахівців є перевірка технічного стану використовуваної ЗСУ техніки, на основі якої приймаються рішення про подальші дії:
  • дрібні несправності усувають на місці;
  • великі – у майстернях в Україні;
  • найбільш пошкоджені машини, які потребують спеціалізованого обладнання, вирушають на ремонт до Польщі.