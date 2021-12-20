Польська опозиція не змогла оскаржити підсумки виборів

За інформацією польського видання Onet, вчора Верховний суд Польщі відхилив позов опозиційної партії Громадянська платформа з питання порушень, які, на думку опозиції, були допущені в ході президентських виборів.

Проаналізувавши всі наявні матеріали, суд прийшов до висновку, що зміст скарги Громадянської платформи виходить за межі положень, визначених у виборчому кодексі.

Також не було надано належних доказів, які б підтверджували зазначені в скарзі претензії, як це вимагається кодексом, зазначив суддя Олександр Степковська.

Всього суд отримав більше 5800 скарг, з яких 65 визнані виправданими, але не вплинули на результат виборів.

Нагадаємо, 12 липня в Польщі відбувся другий тур виборів президента. За результатами обробки понад 99% бюлетенів Анджей Дуда набрав 51,21% голосів виборців. За його опонента, мера Варшави Рафала Тшасковского проголосували 48,79% поляків.