Польща вишле 45 російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві

14:00 23 березня Київ, Україна

Польща до кінця дня оголосить про висилку понад 40 російських дипломатів. Про це пише видання Onet із посиланням на джерела.



Дипломати будуть вислані у зв'язку з «діяльністю, несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини». На думку польських спецслужб, вони займалися шпигунством.



Офіційний представник Агентства внутрішньої безпеки Польщі підтвердив, що відомство звернулося до МЗС країни з вимогою вислати 45 осіб.



Посол Росії Сергій Андрєєв викликаний у МЗС Польщі.



Загалом у російській дипмісії у Польщі працює понад 50 дипломатів.