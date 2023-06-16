Польща вводить заборону на перетин кордону для автотранспорту з білорусі та росії

Уряд Польщі повністю забороняє перетин державного кордону для автотранспорту, зареєстрованого на території білорусі або російської федерації.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Зокрема, обмеження стосується вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території білорусі чи росії.
Постанова набирає чинності сьогодні, 30 травня.
Учора міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський оголосив про введення санкційних обмежень проти 365 громадян білорусі. Такий крок – відповідь на вирок журналісту Анджею Почобуту, оголошений білоруським режимом.
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