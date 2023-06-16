Польща вводить заборону на перетин кордону для автотранспорту з білорусі та росії

07:12 30 травня Київ, Україна

Уряд Польщі повністю забороняє перетин державного кордону для автотранспорту, зареєстрованого на території білорусі або російської федерації.



Про це повідомляє Polskie Radio.

"Польща вводить додаткові обмеження при перетині кордону з білоруссю. З опівночі 1 червня до особливого розпорядження прикордонний рух у пунктах пропуску з білоруссю буде припинено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, обмеження стосується вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території білорусі чи росії.

"Це - результат постанови міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського. Документ опубліковано у Журналі законів", - зазначають журналісти.

Постанова набирає чинності сьогодні, 30 травня.