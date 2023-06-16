Польща ввела санкції проти 365 громадян білорусі та російських підприємців

18:43 29 травня Київ, Україна

Польща внесла до списку небажаних осіб 365 громадян білорусі, забороняючи їм перебування на своїй території, як було оголошено пресслужбою польського МВС у зведенні від 29 травня.



Внаслідок цього рішення, в'їзд до Шенгенської зони також буде заборонено цим особам, та їхні фінансові кошти та активи будуть заморожені. Крім того, міністр ухвалив рішення про заморожування коштів та активів 20 організацій та 16 осіб, які головним чином пов'язані з російським капіталом.



До переліку санкцій включено 159 депутатів, 76 суддів, семеро прокурорів, 32 представники місцевої адміністрації та 28 співробітників правоохоронних органів. Зазначається, що з урахуванням попередніх обмежень санкції тепер стосуються всіх депутатів білоруського парламенту.



Крім того, до списку потрапили представники білоруських ЗМІ, які займаються пропагандою (23 особи), спортсмени та спортивні активісти (24 особи), співробітники білоруських установ та державних підприємств (вісім осіб) та діячі культури та науки (вісім осіб).



Також до списку включені підприємці, пов'язані з російським капіталом - 15 громадян росії та один білорус.



Поки що не розкрито конкретних імен фігурантів списку. Зазначається, що ці люди пропагували білоруський режим та брали участь у легітимізації та підтримці репресивної політики влади у мінську.



Їм також приписується відповідальність за політично вмотивований вирок Анджею Почобуту, який було винесено за фальшивими звинуваченнями, - додали у МВС.