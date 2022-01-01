Польща очолила Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Як відомо, роль керівника Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) є перехідною від однієї держави-члена організації до іншої. Зміна голови ОБСЄ відбувається щороку. У 2022 році головуватиме після Швеції Польща.
Уряд Польщі заявив про свій намір залучити до активної участі у роботі організації всі країни-члени ОБСЄ, включити у роботу всі підрозділи та інститути організації.
За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, Польща докладатиме всіх зусиль, щоб ОБСЄ спільно з ЄС і НАТО організувала процеси, спрямовані на відновлення та подальше забезпечення миру та безпеки в Європі.
Про це говорив напередодні і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау. Особливу увагу слід приділити сьогоднішнім конфліктним ситуаціям, оскільки існує реальна загроза як для деяких країн-учасниць, так і для всього суспільства в цілому.
На засіданні ОБСЄ, яке відбудеться цього місяця в Австрії, Польща докладно розповість про плани свого керівництва в організації.
Щодо України, як було зазначено внаслідок двосторонніх переговорів, Польща планує кілька сценаріїв посилення впливу ОБСЄ на ситуацію на Донбасі та біля кордонів України.
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