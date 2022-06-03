Польща вже складає план економічної співпраці з Україною після війни

Влада Польщі розробляє план економічного співробітництва з Україною після війни.
Про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь у ефірі радіо.
На думку чиновника, відновлення української економіки має стати можливістю для залучення підприємств Польщі. Він також висловив сподівання, що Україна вирішить активно співпрацювати із Заходом.
Також заступник міністра фінансів Польщі зазначив, що біженці з України, які вирішать залишитись на польській території, "значно підвищать її економічний потенціал".
Також заступник міністра фінансів Польщі зазначив, що біженці з України, які вирішать залишитись на польській території, "значно підвищать її економічний потенціал".
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