Польща вже складає план економічної співпраці з Україною після війни

17:40 03 червня Київ, Україна

Влада Польщі розробляє план економічного співробітництва з Україною після війни.

Про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь у ефірі радіо.

"Вже зараз треба думати, що (буде) далі. Поки що торговий баланс з Україною не вражає, але незабаром ця ситуація може суттєво змінитися. Шанс є для обох економік, бо це, звичайно, буде вигідно і для української економіки", – заявив Собонь.

На думку чиновника, відновлення української економіки має стати можливістю для залучення підприємств Польщі. Він також висловив сподівання, що Україна вирішить активно співпрацювати із Заходом.



Також заступник міністра фінансів Польщі зазначив, що біженці з України, які вирішать залишитись на польській території, "значно підвищать її економічний потенціал".