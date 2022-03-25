Польща, Словенія та Чехія підготували план завершення війни та порятунку України

16:16 25 березня Київ, Україна

Минув місяць, як росія розпочала повномасштабний наступ на Україну. З того часу Захід ввів чотири пакети санкцій проти росії, але війна продовжується. Засобів явно недостатньо. Потрібно зробити набагато більше і швидко, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Тому, крім закликів до якнайшвидшого припинення перерахування росії платежів за нафту, газ і вугілля, Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів для підтримки України та припинення війни.



1. Відключити всі російські банки від SWIFT, інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів.

2. Запровадити єдину політику надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у москві.

3. Повністю зупинити російську пропаганду у Європі.

4. Заблокувати російські кораблі у європейських портах.

5. Ввести таку ж блокаду автомобільного транспорту в росію та з росії.

6. Запровадити санкції не лише щодо олігархів, а й щодо всього їхнього бізнес-середовища.

7. Зупинити видачу віз усім громадянам росії, які хочуть в'їхати до ЄС – російський народ має зрозуміти, що він отримує наслідки через цю війну.

8. Ввести санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія".

9. Ввести повну заборону на експорт у росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

10. Виключити росію з усіх міжнародних організацій – не можна сидіти за столом із злочинцями.