Польща стежить за кордоном із білоруссю

09:19 24 серпня Київ, Україна

Маріуш Блащак заявив, що країна слідкує за ситуацією на кордоні з білоруссю.

Про це він повідомив в інтерв'ю Rzeczpospolita.



За його словами, незважаючи на повномасштабну війну росії проти України, Польща постійно стежить за кордоном з білоруссю. Він згадав ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, назвавши її спеціальною операцією, яка "перевіряє сили та здатність захищати державу".

"Рішення збудувати стіну на кордоні було важливим, і нам вдалося відбити цю гібридну атаку. Якби не було бар'єру, маси б рухалися через Польщу, і нам загрожувала б дестабілізація становища в країні. Зараз кордон є щільним, хоча групи нелегальних мігрантів все ще намагаються його пройти", — сказав міністр.



Блащак наголосив, що ефективність побудови стіни на кордоні з білоруссю показує той факт, що Фінляндія та Естонія також хочуть зміцнити кордон із росією, збудувавши на ділянках огорожу.