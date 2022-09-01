Польща стежить за кордоном із білоруссю

Маріуш Блащак заявив, що країна слідкує за ситуацією на кордоні з білоруссю.
Про це він повідомив в інтерв'ю Rzeczpospolita.
За його словами, незважаючи на повномасштабну війну росії проти України, Польща постійно стежить за кордоном з білоруссю. Він згадав ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, назвавши її спеціальною операцією, яка "перевіряє сили та здатність захищати державу".
За його словами, незважаючи на повномасштабну війну росії проти України, Польща постійно стежить за кордоном з білоруссю. Він згадав ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, назвавши її спеціальною операцією, яка "перевіряє сили та здатність захищати державу".
Блащак наголосив, що ефективність побудови стіни на кордоні з білоруссю показує той факт, що Фінляндія та Естонія також хочуть зміцнити кордон із росією, збудувавши на ділянках огорожу.
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