Польща закликає Україну до відкликання позову в СОТ

Міністри домовилися за тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання про запровадження процедури ліцензування.

Як повідомляє Радіо Свобода, після розмови із Сольським польський міністр на брифінгу заявив, що Польща не змінила рішення – українського зерна не буде на польському ринку.

Польща закликає Україну відкликати позов, який Київ подав до Світової організації торгівлі (СОТ) через заборону імпорту агропродукції країнами Східної Європи.Про це повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський після онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом.За словами міністра, сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції до Польщі та, зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.Телус наголосив на важливості переговорів та зазначив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. За його словами, у польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто погоджуватиме чи не погоджуватиме видачу таких ліцензій.Телус також заявив, що Польща закликає Україну відкликала скаргу, подану до Світової організації торгівлі з обмежень на експорт агропродукції до сусідніх європейських країн.