Польща закликає Україну до відкликання позову в СОТ

15:59 27 вересня Київ, Україна

Польща закликає Україну відкликати позов, який Київ подав до Світової організації торгівлі (СОТ) через заборону імпорту агропродукції країнами Східної Європи.

Про це повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський після онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом.

За словами міністра, сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції до Польщі та, зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.

Телус наголосив на важливості переговорів та зазначив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. За його словами, у польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто погоджуватиме чи не погоджуватиме видачу таких ліцензій.
 
Міністри домовилися за тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання про запровадження процедури ліцензування.
 
Телус також заявив, що Польща закликає Україну відкликала скаргу, подану до Світової організації торгівлі з обмежень на експорт агропродукції до сусідніх європейських країн.
 
Як повідомляє Радіо Свобода, після розмови із Сольським польський міністр на брифінгу заявив, що Польща не змінила рішення – українського зерна не буде на польському ринку.
"Наше рішення незмінне, українського зерна не буде на польському ринку, і Україна це добре сприйняла. Щоб наші подальші переговори були результативними, я закликаю українську сторону відкликати свою скаргу в СОТ, бо вона є безпідставною з нашого боку. Міністр Сольський сказав, що обговорить та обміркує це з міністром економіки", - сказав Телус.
Також, за його словами, переговори стосувалися транзиту українського зерна.
"Зараз ми на останньому етапі домовленостей з Литвою, щоб перенести контроль з українсько-польського кордону до порту в Литві. Йдеться про контроль, який гарантуватиме, що зерно виїжджатиме за межі ЄС. Український міністр також запропонував, щоб такий самий контроль перенести на німецький бік, щоб він здійснювався у німецьких портах. Ми ці питання обміркуємо та обговоримо", - сказав польський міністр.
Телус підкреслив, що Польща допоможе вивезти Україні зерно і доставити туди, де його потребують, але пріоритет Варшави – насамперед забезпечити свій ринок та захистити власного фермера.