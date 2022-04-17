Польща закликала НАТО підтримувати Україну в протистоянні окупації РФ

14:40 20 листопада Київ, Україна

Бюро національної безпеки Польщі звернулося до НАТО з вимогою підтримувати і допомагати таким країнам, як Україна і Грузія в протидії окупаційній політиці Росії.



Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох зробив важливу заяву про те, що НАТО має допомагати Україні і Грузії зміцнювати їхню стійкість, незважаючи на погрози з боку Росії. Повністю підтримую думку Павла Солоха про важливість збереження єдності, збагачення союзницького потенціалу в оборонній сфері. Ці слова - чергове підтвердження послідовної підтримки польською стороною нашої держави в її європейських і євроатлантичних прагненнях. Тільки разом країни-члени НАТО і їхні партнери можуть протистояти ворогові", - зазначив Данилов.

Він наголосив на важливості продовження успішної співпраці, незважаючи на пандемію коронавірусу, і запевнив, що постійно знаходиться на зв'язку з польським колегою.