Польща закликала НАТО підтримувати Україну в протистоянні окупації РФ
14:40 20 листопада Київ, Україна
Бюро національної безпеки Польщі звернулося до НАТО
з вимогою підтримувати і допомагати таким країнам, як Україна і Грузія в протидії окупаційній політиці Росії.
Про це секретар РНБО Олексій Данилов заявив на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох зробив важливу заяву про те, що НАТО має допомагати Україні і Грузії зміцнювати їхню стійкість, незважаючи на погрози з боку Росії. Повністю підтримую думку Павла Солоха про важливість збереження єдності, збагачення союзницького потенціалу в оборонній сфері. Ці слова - чергове підтвердження послідовної підтримки польською стороною нашої держави в її європейських і євроатлантичних прагненнях. Тільки разом країни-члени НАТО і їхні партнери можуть протистояти ворогові", - зазначив Данилов.
Він наголосив на важливості продовження успішної співпраці, незважаючи на пандемію коронавірусу, і запевнив, що постійно знаходиться на зв'язку з польським колегою.
"Ми з Павлом Солохом постійно перебуваємо на зв'язку, обговорюємо актуальні виклики в сфері безпеки. Думаю, що істотним внеском у зміцнення безпеки євроатлантичного простору стане активізація співпраці наших відомств в новому форматі на зразок "Люблінського трикутника"", - зазначив глава Радбезу, додавши, що Польща - надійний партнер в нинішні складні часи, і Україна цінує це.
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