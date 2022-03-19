Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні у штаб-квартирі НАТО

Польща представила проєкт миротворчої місії України на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.
Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
За його словами, тепер союзники мають подумати, як могла б бути сформована миротворча місія в Україні. Він зазначив, що такого роду миротворча місія діє у Косово.
Польський міністр наголосив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати подробиці можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.
Він додав, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.
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