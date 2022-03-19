Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні у штаб-квартирі НАТО

20:18 16 березня Київ, Україна





Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Польща представила проєкт миротворчої місії України на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.Про це заявив у середу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Росія напала на Україну, йде війна, гинуть цивільні особи. Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на таку ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно вжити, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора в Києві говорив віцепрем'єр Ярослав Качинський", - заявив Блащак.

За його словами, тепер союзники мають подумати, як могла б бути сформована миротворча місія в Україні. Він зазначив, що такого роду миротворча місія діє у Косово.

"Я хотів би наголосити, що між союзниками панує єдність щодо оцінки ситуації, оцінки російської агресії в Україні", - констатував Блащак.

Польський міністр наголосив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати подробиці можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.

"Це нова пропозиція, новий проєкт. Він прийнятий з інтересом. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - наголосив Блащак.

Він додав, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.