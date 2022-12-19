Польща надала Україні військову допомогу

17:10 19 грудня Київ, Україна

Влада Польщі надала військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення росії на $9 млрд, з них майже $2 мільярди — військова допомога.



Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.



За найскромнішими підрахунками видання, $3,6 млрд (15,9 млрд злотих) – державна допомога. Приватна допомога лише у перші три місяці після початку повномасштабної війни може сягати $2,2 млрд (9-10 млрд злотих). Сьогодні ця сума зросла ще на кілька мільярдів.



Військова допомога становить щонайменше $1,9 млрд (8,5 млрд злотих).



Нагадаємо, Нідерланди вже надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.