Польща планує щомісяця навчати по два батальйони ЗСУ

07:44 08 лютого Київ, Україна

Польська сторона заявила про готовність щомісяця здійснювати військову підготовку одночасно двох батальйонів Збройних сил України.



Про це повідомляє заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич.



Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п'ять тижнів.

Під час засідання комісії з національної оборони польського Сейму Скуркевич зазначив, що Варшава подала найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема, для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

"Польська пропозиція відрізняється декларацією групової підготовки. Щомісяця розпочинатимемо навчання одночасно двох українських батальйонів", - зазначив заступник голови Міноборони Польщі.

Скуркевич наголосив, що військова підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії та має пропонувати українській стороні комплексний пакет із підготовки українських військ до бойових дій.