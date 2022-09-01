Польща перестане видавати візи громадянам росії

14:24 15 серпня Київ, Україна

Польща почала працювати над концепцією, що дозволить припинити видачу віз росіянам. МЗС Польщі також оголосило, що воно приєднується до Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам росії. Наразі їх видають лише росіянам, яким через свою роботу доводиться перетинати польсько-російський кордон, у тому числі водіям вантажівок, дипломатам, а також особам з Картою поляка та членам сімей громадян Польщі та інших країн Євросоюзу.



Тепер у Варшаві розробляють концепцію, яка «дозволить відмовляти у видачі віз росіянам», заявив заступник голови польського МЗС. Остаточне рішення з цього питання у Варшаві планують ухвалити найближчими тижнями.



Польські дипломати кілька тижнів ведуть переговори з деякими державами-членами ЄС щодо візових обмежень для росіян. Представник МЗС Польщі зазначив, що Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина дотримуються аналогічної думки щодо цього питання.



Заступник глави МЗС Польщі зазначив, що Польща виступає за продовження санкцій ЄС, включаючи зупинення дії угоди про спрощення візового режиму для громадян росії. Проте, за його словами, не всі країни Євросоюзу на це погоджуються.

"Проти цього виступають великі держави-члени, у тому числі Німеччина, Франція та Нідерланди", - заявив Вавжик.

Нагадаємо, напередодні президент Латвії Егіл Левітс також закликав переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим, хто підтримує російську агресію.