Польща передала Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

В результаті зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, глава МВС Польщі Маріуш Камінський офіційно оголосив про постачання значної кількості кулеметів українським силам.
У своєму повідомленні в Twitter Камінський наголосив, що Польща продовжуватиме надавати підтримку Україні, і це нове постачання зброї буде направлено бойовим формуванням МВС України.
Він зазначив, що постачання охоплює тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів, які відіграють важливу роль у ефективному опорі захисників свободи України та Європи.
Камінський також підкреслив, що на передовій ситуація залишається напруженою через контрнаступ, що триває, і цей конфлікт може мати значні масштаби.
У своєму повідомленні в Twitter Камінський наголосив, що Польща продовжуватиме надавати підтримку Україні, і це нове постачання зброї буде направлено бойовим формуванням МВС України.
Він зазначив, що постачання охоплює тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів, які відіграють важливу роль у ефективному опорі захисників свободи України та Європи.
Камінський також підкреслив, що на передовій ситуація залишається напруженою через контрнаступ, що триває, і цей конфлікт може мати значні масштаби.
На знак подальшої підтримки міністр Польщі обіцяв надавати медичну допомогу пораненим українським військовим, надаючи їм доступ до лікування у самій Польщі.
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