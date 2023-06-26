Польща передала Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

18:02 26 червня Київ, Україна

В результаті зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, глава МВС Польщі Маріуш Камінський офіційно оголосив про постачання значної кількості кулеметів українським силам.

У своєму повідомленні в Twitter Камінський наголосив, що Польща продовжуватиме надавати підтримку Україні, і це нове постачання зброї буде направлено бойовим формуванням МВС України.

Він зазначив, що постачання охоплює тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів, які відіграють важливу роль у ефективному опорі захисників свободи України та Європи.

Камінський також підкреслив, що на передовій ситуація залишається напруженою через контрнаступ, що триває, і цей конфлікт може мати значні масштаби.
 
На знак подальшої підтримки міністр Польщі обіцяв надавати медичну допомогу пораненим українським військовим, надаючи їм доступ до лікування у самій Польщі.
 
"Ми маємо в своєму розпорядженні санітарний потяг, який евакуюватиме поранених офіцерів зі Львова. Крім того, ми також збираємося встановити та підтримувати польові госпіталі", - наголосив Камінський, наголошуючи на зобов'язанні Польщі в підтримці України в цей непростий період.