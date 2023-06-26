Польща передала Україні тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів

18:02 26 червня Київ, Україна

В результаті зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, глава МВС Польщі Маріуш Камінський офіційно оголосив про постачання значної кількості кулеметів українським силам.



У своєму повідомленні в Twitter Камінський наголосив, що Польща продовжуватиме надавати підтримку Україні, і це нове постачання зброї буде направлено бойовим формуванням МВС України.



Він зазначив, що постачання охоплює тисячі кулеметів та мільйони боєприпасів, які відіграють важливу роль у ефективному опорі захисників свободи України та Європи.



Камінський також підкреслив, що на передовій ситуація залишається напруженою через контрнаступ, що триває, і цей конфлікт може мати значні масштаби.

На знак подальшої підтримки міністр Польщі обіцяв надавати медичну допомогу пораненим українським військовим, надаючи їм доступ до лікування у самій Польщі.