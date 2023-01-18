Польща чекає на відправку Україні танків

Польща розраховує, що європейські союзники надішлють до 100 бойових танків Україні для підтримки її зусиль із оборони від російського вторгнення.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bloomberg TV у Давосі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення мають відбуватися в ногу з союзниками.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bloomberg TV у Давосі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення мають відбуватися в ногу з союзниками.
Крім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.
У суботу Велика Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки до України.
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