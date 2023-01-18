Польща чекає на відправку Україні танків

15:54 18 січня Київ, Україна

Польща розраховує, що європейські союзники надішлють до 100 бойових танків Україні для підтримки її зусиль із оборони від російського вторгнення.



Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bloomberg TV у Давосі.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення мають відбуватися в ногу з союзниками.

"Я говорив з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його зробити більше", - сказав Моравецький в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми виділили наші 14 танків Leopard і тепер чекаємо на Leopard з Данії, Фінляндії та Німеччини, а також танки з інших країн ЄС", - додав він.



Крім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.



У суботу Велика Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки до України.