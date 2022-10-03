Польща відправить нову місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації військових злочинів

18:40 03 жовтня Київ, Україна

Вже найближчим часом до України приїде експертна місія з Польщі для посилення та допомоги прокурорам та слідчим.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Перебуваючи у Варшаві, Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Генеральним прокурором – Міністром юстиції Польщі Збігневом Зебро.. Обговорили практичну допомогу для України та подальшу співпрацю двох відомств.

«Для нас надзвичайно цінна підтримка Польщі, яка разом із Литвою стала співзасновницею Спільної слідчої групи (JIT) для забезпечення скоординованого розслідування злочину агресії та інших військових злочинів на території України, скоєних під час збройної агресії Росії.. Ми разом працюємо на шляху відновлення справедливості», - сказав Андрій Костін.

Він також подякував за роботу місії експертів з Польщі, які протягом десяти діб разом із українськими колегами ефективно працювали над розслідуванням військових злочинів у Бородянці, Києві та Миколаєві.. Польські фахівці допомогли зафіксувати пошкодження у містах за допомогою 3D-сканерів.



Обговорили повторне прибуття в Україну експертної місії для допомоги правоохоронцям у фіксації військових злочинів.



Пан Збігнєв Зебро наголосив, що польська сторона уважно стежить за усім, що відбувається в Україні. Він також запевнив у готовності Польщі до реалізації всіх ініціатив та підтримки України як на національному рівні всередині країни, так і на міжнародній арені.



За його словами, розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності носитиме і превентивний характер - позбавить бажання інших вчиняти міжнародні злочини.



Сторони також обговорили необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за злочин агресії.