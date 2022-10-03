Польща відправить нову місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації військових злочинів

Вже найближчим часом до України приїде експертна місія з Польщі для посилення та допомоги прокурорам та слідчим.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Перебуваючи у Варшаві, Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Генеральним прокурором – Міністром юстиції Польщі Збігневом Зебро.. Обговорили практичну допомогу для України та подальшу співпрацю двох відомств.
Він також подякував за роботу місії експертів з Польщі, які протягом десяти діб разом із українськими колегами ефективно працювали над розслідуванням військових злочинів у Бородянці, Києві та Миколаєві.. Польські фахівці допомогли зафіксувати пошкодження у містах за допомогою 3D-сканерів.
Обговорили повторне прибуття в Україну експертної місії для допомоги правоохоронцям у фіксації військових злочинів.
Пан Збігнєв Зебро наголосив, що польська сторона уважно стежить за усім, що відбувається в Україні. Він також запевнив у готовності Польщі до реалізації всіх ініціатив та підтримки України як на національному рівні всередині країни, так і на міжнародній арені.
За його словами, розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності носитиме і превентивний характер - позбавить бажання інших вчиняти міжнародні злочини.
Сторони також обговорили необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за злочин агресії.
Обговорили повторне прибуття в Україну експертної місії для допомоги правоохоронцям у фіксації військових злочинів.
Пан Збігнєв Зебро наголосив, що польська сторона уважно стежить за усім, що відбувається в Україні. Він також запевнив у готовності Польщі до реалізації всіх ініціатив та підтримки України як на національному рівні всередині країни, так і на міжнародній арені.
За його словами, розкриття злочинів та притягнення винних до відповідальності носитиме і превентивний характер - позбавить бажання інших вчиняти міжнародні злочини.
Сторони також обговорили необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії за злочин агресії.
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