Польща відмовляється від імпорту українського зерна – прем'єр-міністр Моравецький

11:23 12 вересня Київ, Україна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про остаточне рішення країни не відкривати кордони для імпорту українського зерна.

У заяві, опублікованій у соціальній мережі X (раніше - Twitter), Моравецький наголосив на непохитності цієї позиції, незалежно від майбутніх рішень з Брюсселя.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", - говориться в його заяві.

У відео, прикріпленому до твіту, прем'єр-міністр Моравецький дав коротке обґрунтування цього рішення та наголосив на польській готовності надавати сусідам допомогу у важкі моменти.

"Коли потрібно було допомогти сусідам, ми відкрили свої серця та будинки. Поляки такі", - наголосив він.

Однак Моравецький додав, що коли йдеться про захист польських інтересів, лише уряд Права та Справедливості може гарантувати, що інтереси польських фермерів будуть на першому місці. Важливо зазначити, що 15 жовтня 2023 року у Польщі заплановано парламентські вибори, на яких обиратиметься склад Сейму та Сенату.



Моравецький наголосив, що зараз Євросоюз розглядає можливість зняття тимчасового ембарго на імпорт українських продовольчих товарів для Польщі та інших сусідів України, яке було запроваджено навесні. Однак він наголосив на рішучості Польщі зберегти свою позицію і не відкривати кордон для українського зерна.