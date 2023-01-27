Польща оголосила про готовність передати Україні 60 танків

Польща готова передати Україні 60 польських танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72) та 14 танків Leopard 2.
Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News повідомив голова польського уряду Матеуш Моравецький.
Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News повідомив голова польського уряду Матеуш Моравецький.
Як підкреслив Моравецький, Польща зараз робить чергові кроки, щоби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції з передачі Україні танків Leopard 2.
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