Польща оголосила про готовність передати Україні 60 танків

12:21 27 січня Київ, Україна

Польща готова передати Україні 60 польських танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72) та 14 танків Leopard 2.



Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News повідомив голова польського уряду Матеуш Моравецький.

"Польща була першою країною, яка поставила 250 танків. Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2. Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - зазначив прем'єр Польщі.



Як підкреслив Моравецький, Польща зараз робить чергові кроки, щоби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції з передачі Україні танків Leopard 2.