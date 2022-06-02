Польща стурбована позицією Угорщини щодо 6 санкційного пакета проти рф

13:12 02 червня Київ, Україна

Спікер уряду Польщі стривожений позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій проти агресії росії.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС хочуть ухвалити цей проєкт пакета санкцій якнайшвидше", - сказав Мюллер, відповідаючи на питання про блокування Будапештом шостого пакета санкцій проти росії.

Як повідомлялося, на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакета, узгодженого напередодні Європейською радою.



Зокрема, Будапешт наполягає на виключенні з переліку санкції глави російської православної церкви патріарха Кирила - одного з публічних прихильників володимира путіна. Ім'я Кирила не звучало під час переговорів лідерів ЄС.



Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого пакета санкцій проти росії завершиться в середу або четвер.



Раніше лідери ЄС на саміті, що проходив 30-31 травня, ухвалили політичне рішення щодо запровадження нафтового ембарго проти росії.



Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.