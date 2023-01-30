Польща може передати Україні винищувачі - Моравецький

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише у координації з НАТО, повідомив прем’єр країни Матеуш Моравецький.
"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само будь-яка інша повітряна сила реалізовуватиметься і, можливо, передаватиметься відповідно до країн НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - зазначив Моравецький.
Він також заявив, що Польща нарощує свою обороноздатність.
"Везем до Польщі танки К2, гаубиці К9, HIMARS. Є вже "Патріоти" на польській землі – найсучасніша система ППО. Ми відновили державні фінанси та озброїли польського солдата", - сказав прем'єр.
За словами Моравецького, на 2023 рік до бюджету Польщі закладено безпрецедентні витрати на оборону – 3% ВВП.
"97,4 млрд злотих виділять на оборону у 2023 році. Це збільшення на 163%, порівняно з 2015 роком", - сказав він.
Прем'єр підкреслив, що влада Польщі збільшує фінансування збройних сил, вводить концепцію універсальної оборони і збільшує кількість Війська Польського.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак привітав позицію Польщі щодо передачі винищувачів та додав, що робота триває.
"Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі - чудова компанія з перетворення російських ворогів на добрива", - написав він у Telegram.
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