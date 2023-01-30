Польща може передати Україні винищувачі - Моравецький

13:57 30 січня Київ, Україна

Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише у координації з НАТО, повідомив прем’єр країни Матеуш Моравецький.

"Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само будь-яка інша повітряна сила реалізовуватиметься і, можливо, передаватиметься відповідно до країн НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації", - зазначив Моравецький.

Він також заявив, що Польща нарощує свою обороноздатність.

"Везем до Польщі танки К2, гаубиці К9, HIMARS. Є вже "Патріоти" на польській землі – найсучасніша система ППО. Ми відновили державні фінанси та озброїли польського солдата", - сказав прем'єр.

За словами Моравецького, на 2023 рік до бюджету Польщі закладено безпрецедентні витрати на оборону – 3% ВВП.

"97,4 млрд злотих виділять на оборону у 2023 році. Це збільшення на 163%, порівняно з 2015 роком", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що влада Польщі збільшує фінансування збройних сил, вводить концепцію універсальної оборони і збільшує кількість Війська Польського.



Керівник ОПУ Андрій Єрмак привітав позицію Польщі щодо передачі винищувачів та додав, що робота триває.