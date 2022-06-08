Польща змінить правила для біженців із України

У Польщі українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу у розмірі 40 злотих на день на харчування.
Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила при працевлаштуванні.
Про це повідомили в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Також чиновники мають намір внести зміни щодо працевлаштування до спеціального закону про тимчасову охорону біженців з України. Наразі роботодавцю достатньо повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу такої особи. Згідно з пропозиціями уряду, тепер таке повідомлення має містити дані про робочий час іноземця та розмір оплати праці, яких роботодавець буде зобов'язаний дотримуватися.
Представники польського уряду впевнені, що українці, які приїхали до Польщі через війну, зможуть адаптуватися після чотирьох місяців всебічної підтримки уряду та стати незалежнішими.
За даними експертів агентства Gremi Personal, незважаючи на те, що чоловіки більш бажані на ринку праці, кількість пропозицій для українських жінок також вища, ніж у березні та квітні.
Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила при працевлаштуванні.
Про це повідомили в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Також чиновники мають намір внести зміни щодо працевлаштування до спеціального закону про тимчасову охорону біженців з України. Наразі роботодавцю достатньо повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу такої особи. Згідно з пропозиціями уряду, тепер таке повідомлення має містити дані про робочий час іноземця та розмір оплати праці, яких роботодавець буде зобов'язаний дотримуватися.
Представники польського уряду впевнені, що українці, які приїхали до Польщі через війну, зможуть адаптуватися після чотирьох місяців всебічної підтримки уряду та стати незалежнішими.
За даними експертів агентства Gremi Personal, незважаючи на те, що чоловіки більш бажані на ринку праці, кількість пропозицій для українських жінок також вища, ніж у березні та квітні.
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