Польща та Україна вперше провели спільне засідання

18:39 01 червня Київ, Україна

Вперше для України та Польщі було проведено спільне засідання.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram у середу, 1 червня.

"У такому форматі наші уряди працюють уперше. Він історичний і, впевнений, буде продуктивним. Цінуємо всю ту безпрецедентну підтримку з боку Польщі для України та українців. Відносини між нашими країнами з теплих та сусідських перейшли на новий етап – міцних та історичних”, – написав президент.



Зеленський відзначив державними нагородами польського прем'єра Матеуша Моравецького та віцепрем'єра Ярослава Качинського за допомогу Україні.



У свою чергу український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за результатами міжурядових консультацій України та Польщі було зроблено спільну заяву.

"Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, щоб Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС вже у червні", – розповів він.

За його словами, сторони також домовилися посилювати оборонну співпрацю, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти росії.