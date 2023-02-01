Польща хоче скоротити час навчання українських військових на танках Leopard

10:26 01 лютого Київ, Україна

Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard 2 з десяти до п'яти тижнів. Про це повідомляє Reuters.



У селі Свентошув на заході Польщі, недалеко від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі – інші знаходяться у Німеччині та Швейцарії.



Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що ймовірним місцем є Свентошув.



У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання відразу 14 екіпажів по чотири особи в кожному. Навчання на танках Leopard досі займало близько 10 тижнів, але, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п'яти.

"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості) інструкторів, наш час та наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п'ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard Мацей Банашинський.

Він зазначив, що польські інструктори проводять курси підготовки танкістів та водіїв Leopard.