Польща готова обмежити імпорт із України через введене ембарго

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова додатково обмежити імпорт продукції з України, якщо Київ продовжить "ескалувати конфлікт".
Цю позицію він висловив у інтерв'ю Polsat News.
Така реакція польського прем'єра стала відповіддю на заяву торгового представника України Тараса Качки про можливе введення ембарго на постачання цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі.
Цю позицію він висловив у інтерв'ю Polsat News.
Така реакція польського прем'єра стала відповіддю на заяву торгового представника України Тараса Качки про можливе введення ембарго на постачання цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі.
Він також зазначив, що Польща зробила значний внесок у підтримку України та очікує взаєморозуміння з питань торговельних відносин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі