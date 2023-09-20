Польща готова обмежити імпорт із України через введене ембарго

17:35 20 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова додатково обмежити імпорт продукції з України, якщо Київ продовжить "ескалувати конфлікт".



Цю позицію він висловив у інтерв'ю Polsat News.



Така реакція польського прем'єра стала відповіддю на заяву торгового представника України Тараса Качки про можливе введення ембарго на постачання цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі.

Моравецький наголосив: "Я попереджаю українську владу, що якщо вона продовжуватиме піднімати напругу у цьому конфлікті, ми можемо розширити список продуктів, заборонених для імпорту до Польщі".



Він також зазначив, що Польща зробила значний внесок у підтримку України та очікує взаєморозуміння з питань торговельних відносин.