Польща готова обмежити імпорт із України через введене ембарго

17:35 20 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова додатково обмежити імпорт продукції з України, якщо Київ продовжить "ескалувати конфлікт".

Цю позицію він висловив у інтерв'ю Polsat News.

Така реакція польського прем'єра стала відповіддю на заяву торгового представника України Тараса Качки про можливе введення ембарго на постачання цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі.
 
Моравецький наголосив: "Я попереджаю українську владу, що якщо вона продовжуватиме піднімати напругу у цьому конфлікті, ми можемо розширити список продуктів, заборонених для імпорту до Польщі".

Він також зазначив, що Польща зробила значний внесок у підтримку України та очікує взаєморозуміння з питань торговельних відносин.
 
"Ми захищатимемо свої інтереси рішуче. Ми поважаємо всі проблеми, з якими стикається Україна, але нашим пріоритетом є інтереси наших власних фермерів", - наголосив Моравецький.