Положення на фронті та російські Іскандери у Білгородській області

Як повідомив у ранковому зведенні в неділю, 22 травня, Генеральний штаб Збройних сил України, російські війська розгорнули пускові установки ракетного комплексу "Іскандер-М" у Білгородській області.
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі посилили ведення розвідки, також відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних з Україною районах Гомельської області.
На Сіверському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти та інфраструктурні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях, а також у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Вулиця, Бунякіне, Гірки, Грем'яч та Мураха.
Угруповання сил агресора проводить підготовку до відновлення наступу на Слов'янському напрямі. Окупанти здійснюють артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вернопілля, Дібрівні та Довгенько.
На Донецькому напрямку агресор намагався прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Противник завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.
На Лиманському напрямку агресор не вів активних бойових дій, але здійснив обстріл об'єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закотне, Діброва та Серебрянка.
На Бахмутському напрямку агресор намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Трипілля, Липове та Василівка за підтримки артилерії, бойові дії продовжуються.
На Авдіївському напрямку окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Красногорівка.
На Курахівському напрямку агресор вів штурм у районі Мар'їнки, зазнав поразки. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагався закріпитися на займаних рубежах, обстрілював позиції українських ЗС та громадянську інфраструктуру.
На Бессарабському напрямі ситуація без змін.
Раніше у Генштабі заявили, що щодня в Україну летять 10-14 російських ракет. Кожна така ракета несе 400-600 кілограмів тротилу.
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