Положення на фронті та російські Іскандери у Білгородській області

09:32 22 травня Київ, Україна

Як повідомив у ранковому зведенні в неділю, 22 травня, Генеральний штаб Збройних сил України, російські війська розгорнули пускові установки ракетного комплексу "Іскандер-М" у Білгородській області.

"У Білгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог збільшує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз", – йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі посилили ведення розвідки, також відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних з Україною районах Гомельської області.

На Сіверському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти та інфраструктурні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях, а також у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Вулиця, Бунякіне, Гірки, Грем'яч та Мураха.

"На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон", – повідомляють у Генштабі.

Угруповання сил агресора проводить підготовку до відновлення наступу на Слов'янському напрямі. Окупанти здійснюють артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вернопілля, Дібрівні та Довгенько.

На Донецькому напрямку агресор намагався прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Противник завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку агресор не вів активних бойових дій, але здійснив обстріл об'єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закотне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове. Наступ відбитий, ворог зазнав втрат і був змушений відійти на старі позиції», – зазначається у повідомленні.

На Бахмутському напрямку агресор намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Трипілля, Липове та Василівка за підтримки артилерії, бойові дії продовжуються.

На Авдіївському напрямку окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку агресор вів штурм у районі Мар'їнки, зазнав поразки. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагався закріпитися на займаних рубежах, обстрілював позиції українських ЗС та громадянську інфраструктуру.

"На Южнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах щодо інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріл позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони", – повідомляють у Генштабі.

На Бессарабському напрямі ситуація без змін.

Раніше у Генштабі заявили, що щодня в Україну летять 10-14 російських ракет. Кожна така ракета несе 400-600 кілограмів тротилу.