Повномасштабний контрнаступ Україна розпочне через 1,5-2 місяці – CIT

На думку глави Conflict Intelligence Team Руслана Левієва через півтора-два місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ і тоді станеться перелом ситуації на нашу користь. Про це він повідомив в інтерв’ю Meduza.

"Будуть тривати бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв. Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпихами, які були на Азовсталі", - сказав Левієв. "А приблизно через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це у суспільстві дуже сильний", - додав він.

Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є, вважає він.

"Військове становище в Україні запроваджено. Нова техніка у них уже з'являється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії", - додав Левієв.

За його словами, посилаючись на західні джерела, в Україні перебуває близько 80 тисяч російських військових.

Він зазначив, що в РФ більше відмовників: "У різних частинах, за різними оцінками, їх від 30 до 40%. Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсну кількість військ, що знаходяться на кордоні".

Ці солдати РФ, за його словами, живуть в окремих блоках, і їх просто навантажують господарською роботою: рити окопи, тягати техніку та боєприпаси, обслуговувати господарські потреби

Крім того, російська сторона має проблеми з непрацездатною технікою, радіоелектронною боротьбою.