Повна ізоляція Росії: Мінінфраструктури надіслало офіційні листи до 11 найбільших організацій

16:15 02 березень Київ, Україна

Міністерство інфраструктури України надіслало офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури. Йдеться про звернення до міжнародного співтовариства вжити необхідних заходів щодо закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення Росії зі складу міжнародних організацій.



Серед адресантів – найбільші та найвпливовіші світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:



▪️ Міжнародна асоціація мостів, тунелів та магістралей (IBTTA)

▪️ Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

▪️ Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

▪️ Міжнародний союз залізниць (UIC)

▪️ Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

▪️ Міністерство транспорту Великобританії

▪️ Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

▪️ Дунайська комісія

▪️ Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

▪️ Федеральне авіаційне управління США

▪️ Міжнародний транспортний форум (ITF)



Нагадаємо, що світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема, це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші. Великобританія та Канада закрили свої порти для суден Росії, а також пов'язаних із нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.



Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з Росії та в РФ. Ці кроки вже стають сильним ударом по економіці окупанта.