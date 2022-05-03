Політв'язні в Криму: США схвалили нові санкції проти РФ

18:26 04 грудня Київ, Україна

Чиновникам і всім особам, причетним до політично мотивованих арештів Російською Федерацією, в тому числі в Криму, загрожують нові санкції, відповідне рішення прийняв Конгрес США.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Конгресу 4 грудня.

"Список політв'язнів, складений правозахисним центром "Меморіал", включаючи журналістів, активістів громадянського суспільства, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України з незаконно анексованого Криму... Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами в Російській Федерації, яка порушує міжнародні зобов'язання країни в області прав людини і верховенства закону, і висловлює свою солідарність з усіма особами, незаконно ув'язненими в Російській Федерації", - йдеться в резолюції.

Крім того, Палата представників закликала державного секретаря і міністра фінансів використовувати свої повноваження відповідно до "Закону Магнітського" для введення санкцій стосовно посадових осіб уряду Російської Федерації, відповідальних за порушення прав людини в формі позбавлення волі за політичними мотивами.