Політики Німеччини вимагають прискорити постачання Україні танків Leopard

10:26 14 січня Київ, Україна

Ряд політиків із правлячої в Німеччині "світлофорної коаліції" закликали уряд країни швидше вирішити питання про можливе постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

"Я вважаю важливим якнайшвидше домовитися про те, як партнерам вчинити у питанні з бойовими танками", - заявив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у п'ятницю, 13 січня, експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) із зовнішньої політики Міхаель Рот.

Зі свого боку експерт Вільної демократичної партії (СвДП) із зовнішньої політики Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччина має нарешті видати дозвіл на експорт Leopard.

Україна вже давно домагається від західних країн постачання танків Leopard. Цього тижня дебати на цю тему посилилися після того, як Польща оголосила про готовність постачати такі танки Києву в рамках міжнародної коаліції.. Однак для цього потрібна згода Німеччини як країни-виробника. Неясно також, чи згодна сама Німеччина брати участь у такій коаліції.

Уряд ФРН поки не прийняв рішення щодо постачання. Офіційного запиту від Польщі щодо експорту танків Leopard Україні теж не надходило. Міхаель Рот зазначив, що в жодному разі він не чув категоричної відмови від уряду Німеччини.

"У питанні систем озброєнь я не бачу червоних ліній", - наголосив він.

Заступник голови фракції СДПН у бундестазі Дірк Візе повідомив, що питання про танки зараз узгоджується в уряді та з союзниками і рішення можна очікувати найближчим часом.

Зі свого боку, уповноважена бундестагу у справах озброєнь Єва Хегль переконана в тому, що танки Leopard могли б надати Україні "вирішальну допомогу" у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції.

Раніше глава МЗС України заявив, що вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard, очікуючи на дозвіл від Німеччини, як країни-виробника.