Політики Німеччини вимагають прискорити постачання Україні танків Leopard

10:26 14 січня Київ, Україна

Ряд політиків із правлячої в Німеччині "світлофорної коаліції" закликали уряд країни швидше вирішити питання про можливе постачання Україні німецьких бойових танків Leopard.

"Я вважаю важливим якнайшвидше домовитися про те, як партнерам вчинити у питанні з бойовими танками", - заявив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у п'ятницю, 13 січня, експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) із зовнішньої політики Міхаель Рот.

Зі свого боку експерт Вільної демократичної партії (СвДП) із зовнішньої політики Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччина має нарешті видати дозвіл на експорт Leopard.

Танк Leopard-2

Україна вже давно домагається від західних країн постачання танків Leopard. Цього тижня дебати на цю тему посилилися після того, як Польща оголосила про готовність постачати такі танки Києву в рамках міжнародної коаліції.. Однак для цього потрібна згода Німеччини як країни-виробника. Неясно також, чи згодна сама Німеччина брати участь у такій коаліції.

Уряд ФРН поки не прийняв рішення щодо постачання. Офіційного запиту від Польщі щодо експорту танків Leopard Україні теж не надходило. Міхаель Рот зазначив, що в жодному разі він не чув категоричної відмови від уряду Німеччини.

"У питанні систем озброєнь я не бачу червоних ліній", - наголосив він.

Заступник голови фракції СДПН у бундестазі Дірк Візе повідомив, що питання про танки зараз узгоджується в уряді та з союзниками і рішення можна очікувати найближчим часом.

Зі свого боку, уповноважена бундестагу у справах озброєнь Єва Хегль переконана в тому, що танки Leopard могли б надати Україні "вирішальну допомогу" у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, влада Польщі прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції.

Раніше глава МЗС України заявив, що вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard, очікуючи на дозвіл від Німеччини, як країни-виробника.

 