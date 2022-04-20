Політика США щодо України зміниться

16:15 25 листопада Київ, Україна

У США починається нова політична ера, адже до влади прийшов новий президент - демократ Джо Байден. При цьому аналітики очікують, що політичні відносини США і України точно зміняться.

У США вже відбувається повернення до певної комерційної багатосторонньої дипломатії, чого не було за часів президента Дональда Трампа. Для України дуже важливим буде повернення посади спецпредставника по Донбасу і, врешті-решт, повноправна участь США як гаранта Будапештського меморандуму в Нормандському форматі. Такі думки висловив аналітик відділу проблем зовнішньої політики і міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

Фото: С приходом Байдена к Украине будет другое отношение - Кравченко

Йде повернення до певної комерційної дипломатії, американської дипломатії, багатосторонньої дипломатії, чого не було за часів президента Трампа. Адже Трамп дуже перетягував на себе певні зовнішньополітичні функції. А при Байдені зовнішня політика буде дуже відрізнятися від Трампа, від ізоляціонізму. Це таке перекручене бачення Трампа лідерства США - яким воно має бути через ізоляціонізм і певні конфлікти з іншими країнами ліберального Заходу, що абсолютно не відповідає поняттю лідерства.

США будуть повертатися до певних джерел, до того, до чого всі звикли в постбіполярному світі. Тобто це політика періоду президентства Клінтона, Обами, Буша-молодшого. Це власне лідерство за допомогою багатостороннього співробітництва, за допомогою альянсів, за допомогою присутності, в тому числі і військової, Сполучених Штатів Америки в різних регіонах світу.

Фото: С приходом Байдена к Украине будет другое отношение - Кравченко

Ну і є дуже позитивне для України - прагнення стримувати Росію. Байден дуже чітко розуміє, хто агресор в цьому регіоні, і куди веде ця ревізіоністська і реваншистська політика Росії.

Тобто активізація багатосторонньої дипломатії США надзвичайно важлива для України. Як і, врешті-решт, повноправна участь США як гаранта Будапештського меморандуму в Нормандському форматі. Це теж ще один нюанс, адже, давайте скажемо чесно, Волкер працював фактично з власної ініціативи, це ініціатива Держдепу. Фактично без мандата він спілкувався про Донбас, про Україну, захищаючи наші позиції в переговорах з Сурковим. Але треба формалізувати участь США в Нормандському форматі, щоб все це було законно, і щоб ми теж брали активну участь у формуванні позиції по Україні за участю України.