Політика США щодо України зміниться

16:15 25 листопада Київ, Україна

У США починається нова політична ера, адже до влади прийшов новий президент - демократ Джо Байден. При цьому аналітики очікують, що політичні відносини США і України точно зміняться.

У США вже відбувається повернення до певної комерційної багатосторонньої дипломатії, чого не було за часів президента Дональда Трампа. Для України дуже важливим буде повернення посади спецпредставника по Донбасу і, врешті-решт, повноправна участь США як гаранта Будапештського меморандуму в Нормандському форматі. Такі думки висловив аналітик відділу проблем зовнішньої політики і міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

Йде повернення до певної комерційної дипломатії, американської дипломатії, багатосторонньої дипломатії, чого не було за часів президента Трампа. Адже Трамп дуже перетягував на себе певні зовнішньополітичні функції. А при Байдені зовнішня політика буде дуже відрізнятися від Трампа, від ізоляціонізму. Це таке перекручене бачення Трампа лідерства США - яким воно має бути через ізоляціонізм і певні конфлікти з іншими країнами ліберального Заходу, що абсолютно не відповідає поняттю лідерства.

США будуть повертатися до певних джерел, до того, до чого всі звикли в постбіполярному світі. Тобто це політика періоду президентства Клінтона, Обами, Буша-молодшого. Це власне лідерство за допомогою багатостороннього співробітництва, за допомогою альянсів, за допомогою присутності, в тому числі і військової, Сполучених Штатів Америки в різних регіонах світу.

Ну і є дуже позитивне для України - прагнення стримувати Росію. Байден дуже чітко розуміє, хто агресор в цьому регіоні, і куди веде ця ревізіоністська і реваншистська політика Росії.

Тобто активізація багатосторонньої дипломатії США надзвичайно важлива для України. Як і, врешті-решт, повноправна участь США як гаранта Будапештського меморандуму в Нормандському форматі. Це теж ще один нюанс, адже, давайте скажемо чесно, Волкер працював фактично з власної ініціативи, це ініціатива Держдепу. Фактично без мандата він спілкувався про Донбас, про Україну, захищаючи наші позиції в переговорах з Сурковим. Але треба формалізувати участь США в Нормандському форматі, щоб все це було законно, і щоб ми теж брали активну участь у формуванні позиції по Україні за участю України.