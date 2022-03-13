Політика миру Трампа спирається на позицію сили

У США триває передвиборча боротьба за президентське крісло. Для підняття рейтингу серед виборців чинний президент і кандидат Дональд Трамп часом вимовляє ну дуже «полум'яні промови». Так, виступаючи перед виборцями на мітингу в штаті Вісконсин, американський лідер заявив, що США після створення нових озброєнь стали найпотужнішою з військової точки зору країною на планеті і встановлюватимуть мир з позиції сили.
При цьому Трамп зазначив, що сподівається ніколи не застосовувати цю зброю.
В кінці вересня Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, ґрунтуючись на викрадених даних у адміністрації Барака Обами. Йдеться про "супер-пупер-ракету", про яку раніше розповідав американський президент. Однак зараз, каже Трамп, у США є інша ракета.
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