Політика миру Трампа спирається на позицію сили

08:45 18 жовтня Київ, Україна

У США триває передвиборча боротьба за президентське крісло. Для підняття рейтингу серед виборців чинний президент і кандидат Дональд Трамп часом вимовляє ну дуже «полум'яні промови». Так, виступаючи перед виборцями на мітингу в штаті Вісконсин, американський лідер заявив, що США після створення нових озброєнь стали найпотужнішою з військової точки зору країною на планеті і встановлюватимуть мир з позиції сили.

"У нас зараз найпотужніші збройні сили. Нам заздрять і Росія, і Китай, і Північна Корея, і всі інші країни в світі. Немає нікого, у кого б було щось близьке до тієї зброї, яка є у нас", - сказав він.

При цьому Трамп зазначив, що сподівається ніколи не застосовувати цю зброю.

"Ми сподіваємося, що нам ніколи, ніколи, не дай Бог, не доведеться її застосовувати. Але ми встановимо мир з позиції сили. Ось заради чого все це", - сказав президент США.

В кінці вересня Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, ґрунтуючись на викрадених даних у адміністрації Барака Обами. Йдеться про "супер-пупер-ракету", про яку раніше розповідав американський президент. Однак зараз, каже Трамп, у США є інша ракета.