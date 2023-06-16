Політик ХДС підтримує постачання німецьких ракет Taurus Україні

09:48 23 травня Київ, Україна

Родеріх Кізеветтер, представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та опозиції уряду Шольца, висловив свою підтримку постачанню українським збройним силам німецьких крилатих ракет Taurus.



В інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Кізеветтер заявив, що партнери України повинні надати їй усі можливі засоби для боротьби з загрозами та дотримуватися міжнародного права.



Він зазначив, що крилаті ракети Taurus із їхньою дальністю до 500 кілометрів можуть бути важливим внеском з боку Німеччини.



Політик підкреслив, що не повинно бути обмежень і що ці ракети дозволять Україні завдавати ударів на значній відстані за лінією фронту по російській військовій інфраструктурі.



Кізеветтер зазначив, що Німеччина має обмежену кількість ракет Taurus, але використання їх Україною принесе значні переваги та якісне покращення.



Він також підкреслив, що в Бундесвері мають досвід застосування цих ракет, але більшість із них досі не використовувалися і краще використовувати їх в Україні, ніж зберігати в Німеччині.