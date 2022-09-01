Politico про удари по Криму: США дозволили
09:44 19 серпня Київ, Україна
США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо в Києві вважатимуть це за необхідне.
Про це пише Politico.
"Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням - самооборона", - сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності.
При цьому він наголосив, що, згідно з позицією США, "Крим - це Україна".
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