Politico про удари по Криму: США дозволили

Про це пише Politico.

"Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням - самооборона", - сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності.