Політичний психолог пояснив природу ідеального тандему Єрмака із Зеленським

У Володимира Зеленського склався ідеальний тандем із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, бо останній схвально реагує на всі вимоги глави держави.

Про вдалий зв'язок чиновників розповів політичний психолог Олег Хом'як.

«Єрмаку ідеально із Зеленським, він не претендує на славу, а сам Зеленський взагалі не претендує на владу. Цей контроль – це його. А Єрмаку це важливо. Контроль, щоб відчувати свою самоцінність. Стратегія Єрмака є досить простою. Він бачить зламаного Зеленського і далі його завдання дуже просте. Говорить та на всі його бажання. Ситуація виходить патологічною. Бо треба було б із Зеленським працювати за принципом: «Давай усе переосмислюй», а він робить що? Говорить: гаразд, як ти хочеш, так і зробимо. Відтак так набуває контролю. Але це той механізм, який тягне до пекла, до катастрофи. Бо коли ми позбавлені негативного зворотного зв'язку і є тільки позитивний, це бурхливий розвиток неконтрольованих імпульсів і якостей. По суті, Зеленського поставлено у ситуацію, коли реалізує всі свої бажання. Це завжди призводить до катастрофи, коли людина не має контролю», – підкреслив психолог.