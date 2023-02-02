Поліція відкрила понад 60 000 проваджень за фактом скоєння злочинів російськими військовими

Усі військові злочини Російської Федерації ретельно документуються та стають основою роботи органів міжнародного та українського правосуддя. Станом на 2 лютого Національна поліція України розпочала понад 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом скоєння на території України злочинів російськими військовими.
Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.
Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.
Він також зазначив, що було виявлено 49 місць несвободи чи катівні, де російська федерація незаконно утримувала та катувала громадян України.
Крім того, за словами глави МВС, було відкрито 60 кримінальних проваджень за фактом скоєння військовими Росії сексуального насильства.
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