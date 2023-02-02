Поліція відкрила понад 60 000 проваджень за фактом скоєння злочинів російськими військовими

16:51 02 лютого Київ, Україна

Усі військові злочини Російської Федерації ретельно документуються та стають основою роботи органів міжнародного та українського правосуддя. Станом на 2 лютого Національна поліція України розпочала понад 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом скоєння на території України злочинів російськими військовими.



Про це повідомив виконувач обов'язків Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.

"Станом на даний момент убито 7516 цивільних, серед яких 459 дітей. Пошкоджено або зруйновано понад 152 тисячі житлових будинків. Майже 3200 навчальних та 1200 медичних закладів. Понад 7,5 тисячі об'єктів критичної інфраструктури", — зазначив Клименко.

Він також зазначив, що було виявлено 49 місць несвободи чи катівні, де російська федерація незаконно утримувала та катувала громадян України.



Крім того, за словами глави МВС, було відкрито 60 кримінальних проваджень за фактом скоєння військовими Росії сексуального насильства.