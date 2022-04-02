Поки РФ продовжує агресивну політику, ЄС повинен зберігати тверду позицію - Науседа

09:43 06 липня Київ, Україна

Не можна говорити про наступний етап у відносинах ЄС з Росією, поки РФ не відмовиться від своєї агресивної поведінки.

Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.



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«Поки Росія продовжує агресивну політику і не змінює свою поведінку, ми не можемо говорити про наступний етап в наших відносинах. Я задоволений, що під час зустрічі Європейської ради в червні Євросоюз продемонстрував змістовну і єдину позицію щодо Росії», - сказав президент Литви.

Він також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські устремління країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки і просування реформ в Україні, Молдові та Грузії.

«Я знаю, що вже незабаром ви зможете відвідати ці країни перед наступним самітом Східного партнерства (запланований на грудень поточного року - ред.)», - додав литовський лідер, звертаючись до президента Європейської ради.