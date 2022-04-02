Поки РФ продовжує агресивну політику, ЄС повинен зберігати тверду позицію - Науседа

Не можна говорити про наступний етап у відносинах ЄС з Росією, поки РФ не відмовиться від своєї агресивної поведінки.
Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем.
Відеозапис пресконференції оприлюднений на мультимедійному сайті ЄС.
Він також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські устремління країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки і просування реформ в Україні, Молдові та Грузії.
Як повідомлялося, сьогодні Володимир Зеленський прибуде з візитом до Литви, де, зокрема, проведе зустріч з Шарлем Мішелем.
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