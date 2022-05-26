Поки путін заявляє про "міцну дружбу" з Пекіном, китайці ділять росію

21:46 26 травня Київ, Україна

Надія російської влади отримати підтримку Китаю тане на очах. Незважаючи на те, що Піднебесна намагається дотримуватися нейтральної позиції і не поспішає засуджувати вторгнення Росії в Україну, усередині самої країни здається вже розставлені всі крапки над "і".

Великі китайські компанії по-тихому згортають свою роботу в Росії. У китайсько-російській торгівлі спостерігається обвал, а китайські інвестори швидко виводять свої гроші з країни. Все це робить очевидним той факт, що Пекін підтримує Кремль лише на словах, насправді "дружба без кордонів" виявилася дуже обмеженою.. Піднебесна показала, що грає свою гру.

Ще одним підтвердженням того, що Китай грає свою гру, стала чергова демонстрація карти з розділом російської федерації, яку у прямому ефірі показало китайське телебачення.

На карті зображена росія, розділена на 18 частин. На ній деякі суб'єкти показані незалежними, деякі у складі сусідніх країн.

Згідно з картою, після перемоги України у війні проти російських окупантів, до складу нашої країни можуть увійти: Ростовська, Волгоградська, Брянська, Калузька, Орловська, Тульська, Білгородська, Воронезька, Липецька та Курська області, а також Краснодарський та Ставропольський край