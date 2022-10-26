Поки немає підстав вважати, що росія здійснить підрив Каховської ГЕС - ГУР

17:06 26 жовтня Київ, Україна

Від країни-агресора можна очікувати будь-чого, але поки що немає підстав вважати, що вони підірвуть Каховську ГЕС.



Про це заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є якісь загрози. Тобто - це держава, яка нехтує гуманітарними засадами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - сказав Юсов.

Він також зазначив, що поки немає підстав вважати, що росія скоїть підрив Каховської ГЕС.

"Що стосується Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведено необхідних робіт, не заміновано ГЕС і дамбу настільки, щоб можна було здійснити підрив", - вважає представник розвідки.

Говорячи про можливість застосування росією ядерної зброї, Юсов зазначив, що "путін брязкатиме нею максимально голосно, щоб його почули, на нього звернули увагу". Проте каже, що застосування ядерної зброї – це малоймовірний сценарій, і у разі його реалізації це наблизить кінець росії.