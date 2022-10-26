Поки немає підстав вважати, що росія здійснить підрив Каховської ГЕС - ГУР

Від країни-агресора можна очікувати будь-чого, але поки що немає підстав вважати, що вони підірвуть Каховську ГЕС.
Про це заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Про це заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Він також зазначив, що поки немає підстав вважати, що росія скоїть підрив Каховської ГЕС.
Говорячи про можливість застосування росією ядерної зброї, Юсов зазначив, що "путін брязкатиме нею максимально голосно, щоб його почули, на нього звернули увагу". Проте каже, що застосування ядерної зброї – це малоймовірний сценарій, і у разі його реалізації це наблизить кінець росії.
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