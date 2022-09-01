"Доки не пізно": американські експерти та військові закликали озброїти Україну далекобійними HIMARS

19:50 18 серпня Київ, Україна





Майже два десятки американських експертів у галузі зовнішньої політики, у тому числі колишні високопоставлені дипломати та військові у відставці, погоджуються з тим, що війна в Україні досягла вирішального моменту і США мають надати Україні все необхідне озброєння для військової перемоги над росією, зокрема, далекобійні ракети HIMARS

Відкритий лист під заголовком «США мають озброїти Україну поки не пізно» опубліковано у виданні The Hill. Серед авторів: ексзаступник генсека НАТО Олександр Вершбоу, колишні командувачі сил НАТО в Європі Філіп Брідлав та Уеслі Кларк, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Хербст та інші.



США мають надати боєприпаси ATACMS для HIMARS з дальністю дії 300 км, необхідною для ураження російських військових цілей у будь-якій точці України, включаючи окупований Крим.

Автори листа зазначають, що США постачають Україні достатньо озброєнь, «щоб створити патову ситуацію», але їх не вистачає для повернення захоплених росією територій. Таким чином, Білий дім «вириває поразку з лап перемоги», вважають вони.



Підписанти прокоментували і побоювання адміністрації президента США з приводу того, що постачання деяких видів зброї можуть спровокувати збройне зіткнення росії та НАТО.. Вони назвали таку обережність «надлишковою». На їхню думку, через це НАТО, "по суті, віддає ініціативу президенту росії володимиру путіну і послаблює тиск на москву, необхідний для того, щоб вона припинила свою агресію і серйозно поставилася до переговорів".



Україна потребує засобів ураження далекого радіусу дії, щоб зупинити наступ росії та завадити поповненню її ресурсів, запасів палива та боєприпасів. За наявності необхідного озброєння та економічної допомоги Україна здатна перемогти.

Київ уже давно добивається від США постачання ракет ATACMS, проте поки що адміністрація Байдена продовжує стояти на своєму, побоюючись можливих ударів по території росії та пов'язаної з ними ескалації конфлікту.



У листі наголошується, що Білий дім має значно посилити постачання зброї, адже у разі успіху путін не зупиниться в Україні, а йтиме далі.



У відповідь на публікацію речник Держдепу Нед Прайс заявив, що США вже надають Україні все необхідне для перемоги на основі принципу самооборони. Він також додав, що «поширення цієї війни на всю Європу чи потенційний початок конфлікту НАТО з росією суперечить інтересам України, Альянсу та ЄС. Це нікому не вигідно», - наголосив Прайс.



Постачання сучасних РСЗВ допомогли Україні нівелювати перевагу росії у важкій техніці та артилерії, завдяки якій російській армії раніше вдалося захопити Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганської області. За твердженнями українського Міноборони, на кінець липня за допомогою HIMARS і M270 було знищено десятки стратегічно важливих об'єктів росії, включаючи 50 складів з боєприпасами.



У перший тиждень серпня ЗСУ прозвітували про удари ще по 20 складах, а також мостах через Дніпро у Херсоні, що відрізало від постачання кілька тисяч російських солдатів, вантажі яким тепер доставляються двома понтонними переправами.



У липні заступник міністра оборони України генерал-майор запасу Володимир Гаврилов заявляв, що за допомогою західного озброєння ЗСУ здатні знищити російський чорноморський флот і повернути Крим.