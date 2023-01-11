Поки на території України знаходяться військові росії, країна не стане членом ЄС

11:24 11 січня Київ, Україна

Основна умова вступу України до Євросоюзу – це закінчення війни та виведення військових рф з української території.



Про це в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс. Він додав, що ЄС повинен підтримувати Україну на шляху до вступу.

"Ні, це неможливо. Але ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу самостійно зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Євросоюз має підтримати Україну у досягненні цієї мети", - пояснив ситуацію Тіммерманс.

При цьому заступник голови Єврокомісії порівняв за ступенем важливості вступ України до ЄС із найбільшим разовим розширенням спільноти у 2004 році.