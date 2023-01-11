Поки на території України знаходяться військові росії, країна не стане членом ЄС
11:24 11 січня Київ, Україна
Основна умова вступу України до Євросоюзу – це закінчення війни та виведення військових рф з української території.
Про це в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс. Він додав, що ЄС повинен підтримувати Україну на шляху до вступу.
"Ні, це неможливо. Але ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу самостійно зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Євросоюз має підтримати Україну у досягненні цієї мети", - пояснив ситуацію Тіммерманс.
При цьому заступник голови Єврокомісії порівняв за ступенем важливості вступ України до ЄС із найбільшим разовим розширенням спільноти у 2004 році.
"Це справді змінить характер Євросоюзу", - сказав він. "Щоб це довести
, нам необхідно показати, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС", - сказав Тіммерманс, наголосивши на досягненнях Києва у виконанні семи критеріїв на шляху до ЄС.
"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви прийняли цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надаємо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми маємо розпочати його негайно", - пояснив він.
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